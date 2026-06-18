アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は、ウォーシュ新議長のもとで初めてとなる金融政策を決める会合を開き、3.75％を上限とする政策金利の据え置きを決めました。FRBが金利を維持するのは4会合連続です。