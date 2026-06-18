タイから羽田空港に移送された佐々木裕介容疑者＝16日午後カンボジアの特殊詐欺拠点オーナーとみられる佐々木裕介容疑者（38）が逮捕された事件で、拠点では警察官を装った電話で被害者の資産状況を詳細に聞き出し、表にして管理していたことが18日、愛知など6県警合同捜査本部への取材で分かった。効率的に情報を共有し詐欺を実行する目的とみられ、捜査本部は組織の実態解明を進める。捜査本部によると、押収した資料の分析