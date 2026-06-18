◆米大リーグドジャース―レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・レイズ戦で先発登板する。現地午後７時９分開始のゲーム翌日に午後０時１０分開始予定というハードスケジュールだが、打線には入らず５登板ぶりの投手専念で７勝目を狙う。左膝の違和感を訴えてからは初のマウンドとなるが、この日の試合前、ロバーツ監