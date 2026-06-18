インド・プネで、架空の政党「ゴキブリ人民党（CJP）」の集会に駆けつけた大勢の参加者＝11日（ディプケ氏のXから、共同）【ニューデリー共同】インドで交流サイト（SNS）を中心に注目されている架空の政党「ゴキブリ人民党（CJP）」の創設者らが地方都市の行脚を始めた。大学入試の不正疑惑を巡りプラダン教育相の辞任を求める集会を各地で開催。多くの参加者を集めて「リアル」での存在感を高めつつある。「私はゴキブリだ！