平壌国際空港に到着した中国の習近平国家主席（手前左）を出迎える北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝8日（新華社＝共同）【北京共同】中国と北朝鮮のメディアが日本を批判する論評で、新たな「軍国主義」に立とうとしているとする表現を今年1月の同時期に使い始めていたことが確認された。戦略的連携を強める中朝が対日批判の宣伝戦を同時に展開し、国際世論への影響力拡大を図り共闘している形だ。台湾有事を巡る高市早苗首相