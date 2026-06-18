フランス1部ブレストは日本時間18日、エリック・ロワ監督が死去したことを発表した。58歳だった。クラブの公式インスタグラムで「私たちの監督、エリック・ロワがこの世を去ったことについて、この大きな悲しみを表現しきれません」とロワさんの訃報を伝え、「会長、経営陣、そしてスタッド・ブレストの全スタッフは、彼のご家族、奥様、2人のお子様、そしてすべての親しい方々の痛みを分かち合います」とした。「クラブに計