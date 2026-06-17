人気アナウンサーから、スタートアップ企業の映像プロデューサーに転身。さらに、米国での起業も果たした国山ハセンさん。勝ち組の印象が強い局アナの地位を捨て、新しいフィールドに飛び込んだのは“自分投資”を重視しているからだという。そこで、今回はそんなハセンさんのおカネの稼ぎ方について詳しく聞いた！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモンド・ザイ」2026年7月号の「あの人に聞きたい！ おカネの本音！」を基に再