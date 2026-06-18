米FRBの建物＝2024年10月、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は17日の連邦公開市場委員会（FOMC）で、主要政策金利を3.5〜3.75％で維持することを決めた。金利の維持は4会合連続。インフレの長期化を警戒し、経済見通しでは2026年末までに1回の利上げを予測した。ウォーシュ議長就任後の初めての会合で、利上げも視野に入れた姿勢に転換した。ただ27、28年は、物価の伸びが縮小し、