G7サミットへの出席を終え、記者会見する高市首相＝17日、フランス東部アルシャン（共同）高市早苗首相は日本時間17日深夜、先進7カ国首脳会議（G7サミット）で訪問中のフランスで記者会見し、飲食料品の消費税減税について、2027年4月に8％から1％に下げる社会保障国民会議の議長案を基に調整が進められると述べた。自身が2月の衆院選で掲げた減税の実現に改めて意欲を示し、政府内で有力だった1％案を事実上認めた。国民会議で