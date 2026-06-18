◇サッカーW杯北中米大会1次リーグI組ノルウェー4―1イラク（2026年6月16日ボストン）初出場の夢舞台でハーランドが鮮烈な輝きを放った。持ち味を生かした2得点で28年ぶりに出場したノルウェーの快勝スタートに貢献。「誰もが我々の勝利を期待していたし、足をすくわれることもなかった。今はただ喜ぶだけ。みんなでお祝いしてほしい」と母国の国民に呼びかけた。1メートル95の巨漢に似合わない鋭い加速を見せつけた。前