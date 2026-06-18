◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組チュニジア―日本（2026年6月20日モンテレイ）チュニジア代表監督に就任したエルベ・ルナール氏（57）が16日、メキシコのモンテレイ近郊で会見した。20日に日本戦を控える中、要請を受けて自宅があるセネガルからパリ経由で急きょ現地入り。「簡単ではないが、やりがいのある挑戦」と話した。初練習では声を張り上げ、チームを鼓舞。14日のスウェーデン戦に1―5で敗れた選手とは初対面