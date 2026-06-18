◇カレッジワールドシリーズジョージア大2―0テキサス大（2026年6月16日オマハ）昨秋のNPBドラフトでオリックスから6位指名を受けたジョージア大の石川ケニーが、カレッジワールドシリーズのテキサス大戦に「5番・左翼」で出場し、3打数1安打だった。2―0で勝利し、17、18日（日本時間18、19日）のオクラホマ大戦に連勝すれば、20日（同21日）から全米大学No.1を決めるファイナル（2戦先勝）への進出が決まる。最速96マ