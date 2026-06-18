◇W杯北中米大会1次リーグJ組アルジェリア0−3アルゼンチン（2026年6月16日カンザスシティ）元フランス代表の英雄を父に持つアルジェリアのGKルカ・ジダンは、ほろ苦いW杯デビューとなった。父ジネディーヌ・ジダン氏がスタンドから見守る中、屈辱の3失点。主将のDFマンディは「できるだけ抑えようとしたけど、うまくいかなかった。彼はあまりにも上回っていた」と全3得点を挙げたメッシに脱帽した。3大会ぶりに出場した