【エビアン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１７日の記者会見で、イランの核問題の解決を目的とした米イランの合意に関し、核兵器の保有を阻む「防壁」だと述べた。成立すれば画期的な合意になるとの認識を示し、「『トランプ合意』と呼ぼう」と自ら命名した。