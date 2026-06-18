【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は2026年末の政策金利が3.8％になるとの予測を示した。26年中に、通常ペースで1回分の利上げをすると見込んだ。27、28年は、それぞれ1回分の利下げを予測した。