日本代表は17日、FIFAワールドカップ2026 チュニジア代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。前日16日はオフとなり、英気を養い3日後に迫ったチュニジア戦に向けて再始動。練習前にはイーストテネシー日本語補習授業校、メンフィス日本語補習校の生徒たちからエールが送られ、キャプテンの板倉滉がメッセージ入りの日本国旗を受け取った。冒頭15分の公開となった練習では、ラダーやボール回しで