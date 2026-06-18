ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル/サウジアラビア）が6大会連続でのワールドカップ出場を達成した。前日のアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）に続き、史上2人目の快挙となる。FIFAワールドカップ2026・グループK第1節が現地時間17日に行われ、ポルトガル代表はコンゴ民主共和国（DRコンゴ）代表と対戦。この一戦にキャプテンとして先発出場したC・ロナウドは、6度