ポルトガル代表は現地６月17日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第１節で、ヒューストン・スタジアムでDRコンゴ代表と対戦した。注目を集めたのは、やはり41歳のクリスティアーノ・ロナウドだ。クラブではアル・ナスルで今季公式戦30得点をマーク。衰えを知らないスーパースターは、リオネル・メッシと並ぶ史上最多タイとなる６度目のワールドカップ出場を果たした。しかし、この日の前半はエースにボールが