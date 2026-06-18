【エビアン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１７日、先進７か国（Ｇ７）首脳会議閉幕後の記者会見で、米国とイランの戦闘終結に向けた最終合意の交渉でイランが核放棄に応じなければ、「爆撃に戻る」と明言した。「彼らに核兵器を持たせるつもりは決してない」と述べた。最終合意の交渉は「速やかに始める」と語った。