◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組ポルトガル―コンゴ（１７日、ヒューストン競技場）コンゴ（同４６位）が、１次リーグＫ組初戦でポルトガル（ＦＩＦＡランク５位）と対戦。前半６分に先制を許したが、前半アディショナルタイムに同点に追いついた。ＦＷウィサがコーナーキックの流れから頭で合わせた。過去のＷ杯３戦３敗でゴールがなかったコンゴが歴史的ゴールをあげた。コンゴは大陸間プレーオフでジャマイカを破り