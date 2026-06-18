【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に出場している日本代表の久保建英（レアル・ソシエダード）が、左膝の負傷と診断された。日本サッカー協会の広報担当者が１７日に明らかにした。久保はこの日の全体練習には参加しなかった。診断名や全治は公表されておらず、チームに残って早期回復を目指すという。久保は先発した１４日（日本時間１５日）の１次リーグ初戦・オ