NY株式17日（NY時間13:12）（日本時間02:12） ダウ平均52170.11（+170.44+0.33%） ナスダック26350.82（-25.52-0.10%） CME日経平均先物70815（大証終比：+765+1.08%） 欧州株式17日終値 英FT100 10508.61（+14.40+0.14%） 独DAX 24934.67（+24.26+0.10%） 仏CAC40 8430.79（-16.48-0.20%） 米国債利回り 2年債 4.071（+0.019） 10年債 4.430（-0.010） 30年債 4.924