その後、ドル円は１６０円台前半での推移が続いている。市場はこのあと日本時間午前３時に発表されるＦＯＭＣの結果を待っているが、アナリストからは、米国とイランの暫定合意を受けた原油安の環境下でドルの底堅さを試す場になる可能性があるとの指摘が出ている。 同アナリストによると、ドル相場が支えられるためには、ＦＲＢ当局者、特にウォーシュ議長が今回の会合で政策金利を据え置いたとしても、将来的な利上