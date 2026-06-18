きょうのユーロドルは１．１６ドル付近での小幅な値動きが続いている。一方、ユーロ円は売りが強まっており１８５円台に下落。 ストラテジストは、米国とイランの暫定合意の詳細が明らかになったことは、ユーロドルにとってプラス材料だとの見方を示している。合意にはイランが紛争終結へ向かうための経済的インセンティブが盛り込まれており、米国は今週の合意署名後直ちにイランによる原油や燃料の輸出