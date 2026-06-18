北中米ワールドカップを戦う日本代表は17日、グループリーグ第2戦チュニジア戦(20日、モンテレイ)に向けてベースキャンプ地のナッシュビルで調整した。練習の冒頭約15分間が報道陣に公開され、14日のオランダ戦で左膝を痛めたMF久保建英(ソシエダ)は治療のため不在。FW上田綺世も全体練習には加わらず、ランニングなどで個別調整した。オランダ戦で左膝を痛めた久保は15日に病院でMIR検査を受けた。検査結果は公表されていない