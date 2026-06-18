北中米ワールドカップ初戦オランダ戦で左膝を負傷した日本代表MF久保建英(ソシエダ)が17日、グループリーグ第2戦チュニジア戦に向けた全体練習を欠席した。日本サッカー協会(JFA)の広報担当者は「チームを離脱することはない」と現在の状態を明かした。久保は14日に行われたオランダ戦に先発し、後半途中の接触プレーで左膝を負傷。そのまま途中交代していた。15日にテネシー州内の病院でMRI検査を受けたという。日本サッカ