テラ・ウォルトマン・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ハレ コート：芝 結果：[マルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフ] 0 - 2 [ファビオ コボリ / ベン シェルトン] 試合の詳細データはこちら≫ テラ・ウォルトマン・オープン第3日がドイツ ハレで行われ、男子ダブルス準々決勝で、マルセロ メロ / アレキサンダー ズベレフとファビオ コボリ