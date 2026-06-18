元日本代表ＭＦ本田圭佑（ジュロン）がチュニジアの?解任ブースト?を警戒だ。１７日に自身のＸを更新。北中米Ｗ杯で日本と１次リーグＦ組第２戦（２０日＝日本時間２１日）で対戦するチュニジアが、サブリ・ラムシ監督を解任し、エルベ・ルナール新監督の招へいを発表したことで「チュニジアの何が嫌かって監督が変わったこと」と強い警戒感を示した。新指揮官は前回２０２２年カタール大会でサウジアラビアを率い、アルゼン