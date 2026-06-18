◇W杯北中米大会1次リーグＫ組 ポルトガル―コンゴ（2026年6月17日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第1戦は17日（日本時間18日）、ポルトガル（FIFAランク5位）がコンゴ（同45位）と対戦。試合前の国歌斉唱では昨年7月に死去した元同国代表のディオゴ・ジョタさんが大型映像に映し出される場面があった。リバプールで活躍したジョタさんはポルトガル代表の中心メンバーだったが、昨年7月