◇W杯北中米大会1次リーグＫ組 ポルトガル―コンゴ（2026年6月17日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組の第1戦が17日（日本時間18日）に行われ、ポルトガル代表は（FIFAランク5位）はコンゴ代表（同45位）と対戦。昨年7月に死去した元同国代表FWディオゴ・ジョタさんへの思いを胸にピッチを駆けた。リバプールで活躍したジョタさんはポルトガル代表の中心メンバーだったが、昨年7月に28歳と