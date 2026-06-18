高市総理大臣は、フランスでのG7サミット＝主要7か国首脳会議出席を終えて、記者会見を開き、エネルギーや重要鉱物のサプライチェーンの強じん化に向けた自らの提案が成果文書に盛り込まれた と、成果を強調しました。高市首相「今回、アジアのメンバーとして参加したG7サミットで、エネルギー安全保障、とりわけ原油市場の安定に向けて、3つの提案を行いました。今回エビアンサミットの成果文書の中で、G7として『エネルギー安全