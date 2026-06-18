18日午前2時7分ごろ、宮崎県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、宮崎県の日向市と門川町です。【各地の震度詳細】■震度1□宮崎県日向市門川町気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えして