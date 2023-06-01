「ドジャース１−０レイズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）がレイズ戦に「１番・指名打者」で出場し、０−０の六回に１５号ソロで決勝点をたたき出した。チームは連勝で、貯金を今季最多の２０とした。無安打で迎えた第３打席。初球の内寄りカットボールを完璧に捉えた。中堅へ飛距離約１３０メートルの豪快アーチ。地元中継局のヒーローインタビューで「そこまでの２打席を踏まえ、球の軌道（の