フランスで開かれたG7＝主要7カ国首脳会議は、重要鉱物の供給網強化など個別課題ごとに9つの共同声明を発表し、17日、閉幕しました。フランス東部のエビアンで開かれていた今回のサミットでは、慣例となっていた包括的な首脳宣言の採択を2年連続で見送り、9つの個別課題ごとに共同声明を採択しました。地元メディアは、議長国フランスがアメリカとの対立的な議題を避ける狙いから、あえて焦点の絞った議題設定を行ったと指摘してい