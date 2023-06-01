日本代表は１７日（日本時間１８日）、チュニジアとの北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝同２１日）へ向けてベースキャンプ地の米国・ナッシュビルで練習を再開させた。森保ジャパンが、１６日のオフを挟んで勝ち点３を目指す戦いの準備を進める中、１４日のオランダ戦で左ヒザを痛めたＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）は、練習場に姿を見せず、日本サッカー協会の広報担当者によると、ホテルで