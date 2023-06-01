◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組ポルトガル―コンゴ（１７日、ヒューストン競技場）世界的ストライカー・Ｃ・ロナウド（アルナスル）擁するポルトガル（ＦＩＦＡランク５位）が、１次リーグＫ組初戦でコンゴ（同４６位）と対戦。前半６分、ネトのクロスをＪ・ネベスが頭で合わせて先制に成功した。４１歳エースＦＷクリスティアーノ・ロナウドは６大会連続出場を果たし、アルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシに続いた。