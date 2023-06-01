【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、１日のオフを挟んでベースキャンプ地で全体練習を再開した。報道陣に冒頭１５分間が公開され、初戦のオランダ戦で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝は、グラウンドに姿を見せず、