G7サミットに出席するためフランスを訪れていた高市総理は、一連の日程を終え、帰国の途につきました。初めてのヨーロッパ外遊の成果と課題について、同行した中島記者の報告です。政権幹部の一人は、「エネルギー問題など、G7共通の課題を高市総理が主導して議論したことで、G7が結束出来た」と成果を強調しています。高市総理「G7が誕生した半世紀前と同様に、エネルギー安全保障やサプライチェーンの強靱化といった現下の世界的