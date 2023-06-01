アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に合意したことを受け、中国の王毅外相はイランのアラグチ外相にホルムズ海峡の通航を回復すべきだとする考えを改めて伝えました。中国外務省によりますと、王毅外相とイランのアラグチ外相の電話会談は17日、イラン側の求めに応じて行われました。会談でアラグチ外相は、戦闘終結に向けた覚書に合意したことを説明したうえで、「イスラエルによるレバノンへの軍事行動の停止を含め、覚書は