アメリカを訪問していた台湾最大野党の主席が記者会見を開き、「予想を大きく上回るものだった」と成果を強調しました。台湾の最大野党、国民党の鄭麗文主席はおよそ2週間にわたるアメリカ訪問を終え、17日に台北市内で記者会見を行いました。鄭氏はニューヨークやワシントンなどを訪問し、台湾メディアによりますと、上院・下院の議員10人や専門家と意見交換するなどして、会見では「当初の予想を大きく上回るものだった」と成果