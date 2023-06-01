J1水戸がデンマーク1部ブレンビーのFW内野航太郎（21）を獲得することが17日、分かった。複数の関係者によると、すでに27年6月までの期限付き移籍で合意。一両日中に正式発表されるという。内野は1メートル86の大型ストライカーで、今年3月に神戸へ期限付き移籍していた。百年構想リーグでは3試合出場に留まったものの、パリ五輪出場を懸けた24年U―23アジア杯に唯一大学生で選出された逸材。復帰を要請したブレンビーや神戸か