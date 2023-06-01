高市総理大臣は17日、国民民主党との連立について「政策実現のため必要な対応は常に考えている」と述べ、将来的な連立の枠組み拡大に含みを持たせた。17日、訪問先のフランスで語った。2月の総選挙で圧勝した自民党は、衆議院では与党が圧倒的多数の議席を占める一方、参議院では依然として過半数割れしている「少数与党」となっている。予算や法案の成立に大きく影響するため、自民幹部からは2026年度の補正予算に賛成した国民民