ポルトガルサッカー連盟（FPF）は現地時間17日、FIFAワールドカップ2026・グループK第1節コンゴ民主共和国（DRコンゴ）代表戦に臨むポルトガル代表のスターティングメンバーを発表した。欧州予選グループFでアイルランド代表、ハンガリー代表、アルメニア代表を抑え、首位通過し、7大会連続9回目のW杯本大会出場の切符を掴んだポルトガル代表。直前のテストマッチではチリ代表とナイジェリア代表にそれぞれ2−1で勝利を収め、