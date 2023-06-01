◆第１３３回プリンスオブウェールズＳ・Ｇ１（６月１７日、英国・アスコット競馬場・芝１９９０メートル、良）英国ロイヤルアスコット開催２日目の注目レースが８頭立てで行われ、昨年の凱旋門賞馬で、ミカエル・バルザローナ騎手が騎乗したダリズ（牡４歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎・父シーザスターズ）は３着に敗れた。最後の直線では外のオンブズマンに突き放され、内のミニーホークにも伸び負ける形に。