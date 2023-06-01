フェイエノールトは17日、新指揮官にクラブOBのジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルスト氏を招へいしたことを発表した。オランダメディア『テレグラフ』によると、契約期間は2028年6月30日までの2年契約を締結。さらに1年間の契約延長オプションも付帯する。日本代表FW上田綺世と同DF渡辺剛が所属するフェイエノールト。今シーズンは、リーグ戦19勝8分7敗の勝ち点「65」を獲得し、2位フィニッシュを果たし、来季のUEFAチャンピ