高市総理は訪問先のフランスで会見し、ホルムズ海峡への自衛隊派遣をめぐり、アメリカとイランの合意に伴う実際の情勢を「しっかり見極めたい」と強調しました。高市総理「ホルムズ海峡における多国籍ミッションについて、現時点で参加協力について何ら具体的に決まっているものはございません。先般成立した米イラン間の合意、それに伴う情勢をしっかりと見極めたい」高市総理は17日の会見でこのように述べたうえで、「ホルムズ海