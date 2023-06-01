ポルトガル代表は現地６月17日、北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第１節でDRコンゴ代表とヒューストン・スタジアムで対戦する。日本時間18日２時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、エースのクリスティアーノ・ロナウドが先発に名を連ねた。中盤にはブルーノ・フェルナンデス、ジョアン・ネベス、ヴィティーニャという実力者が並び、前線ではロナウドを中心にベルナルド・シウバ、ペドロ・ネ