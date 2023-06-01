◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）に臨んでいる日本代表は17日（日本時間18日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニングセンターで練習を再開した。14日のオランダ戦で負傷したMF久保建英（25＝Rソシエダード）は、グラウンドに姿を見せなかった。日本サッカー協会（JFA）の関係者は久保について、「MRIの検査をして左膝の負傷が認められました」と説明。久保はオランダ戦から一夜明け