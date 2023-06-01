サッカーのＷ杯北中米３カ国大会を戦う日本代表は１日のオフを挟んだ１７日、米テネシー州ナッシュビル郊外で１次リーグ第２戦チュニジア戦（２０日、モンテレイ）に向けた練習を行った。１４日のオランダ戦で左膝付近を痛めて負傷交代したＭＦ久保建英（２５）＝レアル・ソシエダード＝は、公開された冒頭約３０分の練習で姿を見せず。３日後に迫るチュニジア戦の出場は厳しい見通しとなった。日本代表の選手たちは練習前、地