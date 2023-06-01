スマートフォンの決済アプリで返金すると言ってだます新たな手口の詐欺に注意喚起です。国民生活センターによりますと、通販サイトで購入した商品代金の支払いや返金対応で「PayPay」などの、スマートフォンによる決済アプリを使って送金させられ、だまし取られる相談が増加しているとしています。2025年度の相談件数は8000件を超えていて、2023年度からの2年間で約4倍になっています。国民生活センターは、スマートフォンによる決